Walang susuko! ‘Yan nga ang sigaw ng mga solid BarDa faney.

Kasi nga, marami ang nag-iisip, na baka katapusan na ng love team nina Barbie Forteza, Davic Licauco. Lalo na ngayon na inamin na nga ni David na may dyowa na rin siya.

Eh, si Barbie naman, noon pa alam ng lahat, na bago pa nabuo ang BarDa, may Jak Roberto na sa buhay nito.

Siyempre, may nagsasabi na dahil pareho na ngang taken ang dalawa, mawawala na rin ang mga faney nila. Na nahihirapan na raw silang ipaglaban ang dalawa.

Pero hirit ng mga solid BarDa, habang may love team ang dalawa, habang may proyekto sila na magkasama, tulad ng ‘Pulang Araw’ ng GMA-7, hindi sila susuko.

Iba naman daw ang nadadala sa kanila ng tandem on screen. At sabi nga, hindi talaga kailangan maging magdyowa para kiligin sila.

Sa panahon ngayon, ang dami nga raw hindi magdyowa in real life, pero mas tinatangkilik. Look at Maris Racal at Anthony Jennings, di ba? Na kahit aminadong may kanya-kanyang dyowa, ang dami-rami nilang faney.

At siyempre, hindi rin nila bet ang mga plano na si David gagawa ng proyekto kasama si Kathryn Bernardo, at si Barbie naman ay si Joshua Garcia.

Kaloka lang, na tanong pa lang naman ang mga `yon, na kung sino ang mga gusto nilang kasama, pero advanced ngang mag-isip ang mga fan. Mas bet nila na ang isagot talaga ay sila at sila pa rin dalawa.

Well, habang nagti-trending sila, habang pinag-uusapan sila, habang may nag-aabang sa mga post nila, sure ako na magtatagal pa ang tandem nila.

Heto nga ang palaban na chika ng mga solid BarDa fan.

“Solid ang effot ni David sa love team nila ni Barbie. Hindi matatalo `yon na dahil lang umamin siyang may dyowa na. Tuloy ang laban ng BarDa.”

“Tanggap naman namin na may kanya-kanya silang dyowa, ha!”

“Abangan na lang natin ang double date nila.”

“Kahit ano pa ang sabihin nila, support pa rin ako sa BarDa.”

“Kapit pa rin tayo mga BarDa fan.”

“At least, honest ang BarDa, ha! Hindi sila paasa na katulad ng ibang love team.”

Siyanga pala, abangan kung sa premiere night ng ‘L!GU’ ay isasama na ni David ang kanyang non-showbiz girlfriend, ha! Anyway, hindi naman si Barbie ang ka-partner niya sa movie na ito ni Philip King. (Dondon Sermino)