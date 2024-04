Kahit maraming namba-bash: Daniel may bonggang serye

Ang bongga ng bagong seryeng gagawin ni Daniel Padilla, ha!

Kahit nga maraming mga namba-bash kay Daniel ay dedma lang ang ABS-CBN Studios at ang ganda nga ng bagong seryeng gagawin niya.

Yes! Puro big stars nga ang kasama ni Daniel sa seryeng iyon.

Excited nga si Daniel na muli niyang makakasama sa isang serye ang isang kilalang action star.

Actually, may two big names pa na kasama sa seryeng ‘yon at pare-pareho silang mga bida.

Napakalaki nga ng proyektong iyon ng ABS-CBN Studios at malulula kayo sa casting, ha!

At least kahit hindi na girlfriend ni Daniel si Kathryn Bernardo ay matinding serye pa rin ang ibinigay sa kanya ng Kapamilya, ha!

Very soon nga ay magkakaroon na ng formal announcement para sa bagong serye ni Daniel.

‘Yun na! (Jun Lalin)