Jonah Sabete attack mode, Gazz umakyat sa standings

PINAG-APOY ni Jonah Sabete ang nanlalamig na opensa ng Petro Gazz tungo sa pagwalis sa nagpilit maka-upset na Galeries Tower, 25-7, 25-21, 25-17, at papatagin ang pagkapit sa tuktok ng eliminasyon ng 2024 Premier Volleyball League All-Filipino Conference sa Sta. Rosa Sports Complex sa Laguna.

Inako ni Sabete sa pagtatala ng kabuuang 11 puntos mula sa 7 spikes, 2 blocks at 2 service aces ang pag-atake ng mga Angels sa ikatlong set upang tulungan ang mga kakampi na sina Brooke Anne Van Sickle, Myla Pablo, Mary Remy Joy Palma at Marian Buitre na makisalo sa liderato sa kabuuang 8-2 panalo-talo baraha.

“Kailangan kasi talaga namin na magtulungan kaya kung saan ako makakatulong ay doon muna ako,” sabi lamang ni Sabete, na hindi naglaro sa ikalawang set upang bigyan pagkakataon ang mga kakampi na maihanda ni Japanese coach Koji Tsuzurabara para sa mas matinding susunod na labanan.

Nagtala naman si Van Sickle ng kabuuang 17 puntos na may 13 kills at 3 aces dagdag ang 9 digs at 4 sets habang tumulong si Palma na may walong puntos pati na sina Buitre na may pito, Pablo na may anim at Aiza Maizo-Pontillas na may limang puntos.

Magkakasalo na sa tuktok ang Petro Gazz, Choco Mucho at ang nagtatanggol na kampeong Creamline sa magkakaparehas na 8-2 kartada na may pare-parehas na total points sa 24 na siyang magiging basehan sakaling magkaroon ng pagtatabla sa kinakailangan lamang na apat na koponan sa semifinals.

“Today also I appreciate my opposing coach, coach Oku, they gave us a great game,” sabi lamang ni Petro Gazz coach Tsuzurabara.

Nalaglag naman ang Galeries Tower sa kabuuang 3-7 panalo-talong record. (Lito Oredo)