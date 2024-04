Jolina 9 taon nabakante sa pag-arte

Sobra-sobra nga ang pasasalamat ni Jolina Magdangal sa oportunidad na makabalik sa teleserye, at under Dreamscape ng ABS-CBN pa.

“Still trying to absorb this… ‘di ko ma-explain ang nag-uumapaw na feelings sa aking chuvachuchu heart. Ngayon palang… Thank you soooo much [Dreamscape Entertainment],” saad niya.

Inanunsyo na rin ng Dreamscape Entertainment na “The Queen of Pinoy Pop Culture is ready for a comeback! An exciting Dreamscape Entertainment masterpiece with the one and only Jolina Magdangal-Escueta is on your way.”

Huli ngang napanood umarte ang ‘Magandang Buhay’ host sa Kapamilya afternoon show na FlordeLiza kung saan katambal niya si Marvin Agustin.

Siyempre, masaya ang mga fan ni Jolina makita na muling umarte si Jolens, matapos ang siyam na taon.

Pero, sino-sino nga ba ang makakasama ni Jolina sa kanyang teleserye comeback at kung anong karakter ang kanyang gagampanan?

Bongga! (Dondon Sermino)