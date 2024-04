Hindi galit sa mga taga-‘It’s Showtime’ Bossing Vic ‘di naiirita sa mga basher

Ang bongga ng pa-birthday kay Bossing Vic Sotto ng mga taga-‘Eat Bulaga’ nitong Sabado, ha!

Actually, isa kami sa mga naimbitahan ng TV5 para saksihan ang birthday event ni Bossing Vic.

Ang saya lang dahil after maiyak-iyak ni Bossing Vic dahil sinurprise siya ng kanyang mga anak at kumanta nga ang mga ito, aba, nagpaunlak pa siya ng interbyu sa entertainment press na pumunta sa kanilang studio.

Siyempre, sabi ni Bossing Vic, mangiyak-ngiyak siya dahil hindi raw niya talaga alam na kakantahan siya ng mga anak.

Sobra raw siyang nata-touch kapag nagkakasama-sama ang kanyang mga anak.

Siyempre, hindi rin nakawala si Bossing Vic sa isyung pinag-aaway sila at ang mga taga-‘It’s Showtime’.

Nilinaw nga ni Bossing Vic na wala silang away sa katapat na noontime show. Na hindi nga raw ang grupo ni Vic Ganda ang pinatamaan nina Tito Sotto, Joey de Leon.

Iba raw talaga ang tinutukoy nina Tito Sen, Tito Joey na naninira sa ‘Eat Bulaga’.

Saka tanggap din daw ni Bossing Vic na may mga pagkakataon na panalo sila sa ratings, at may mga pagkakataon naman na panalo ang katapat nila.

Basta wala raw silang away sa mga taga-‘It’s Showtime’.

Ang mga naninira nga raw sa kanila ay iba. Na mga basher.

Pero may panlaban daw siya sa mga ‘Troll’.

“Ang panlaban ko sa mga ‘Troll’… scroll. ‘Pag nadaanan ko ‘yung pino-post nila, nag-i-scroll ako,” tsika pa ni Bossing Vic.

So hindi nga basta-basta papatulan ni Bossing Vic ang mga basher nila.

Anyway, thankful si Bossing Vic dahil hanggang ngayon daw ay maganda pa rin ang kanyang career at ang katayuan ng ‘Eat Bulaga’.

Nagpapasalamat daw si Bossing Vic na patuloy pa ring sinusuportahan ng viewers ang kanilang noontime show.

Bongga!