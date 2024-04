Faida Bakanke, FEU kinana 5th straight win

Mga laro Linggo:

NAGING sandalan ng Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws si foreign student-athlete Faida Bakanke upang masuwag ang ikalimang sunod na panalo sa pagpapayuko sa University of the Philippines (UP) Lady Maroons sa iskor na 25-20, 27-29, 25-21, 25-21, Sabado ng hapon sa 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Bumirada ang Congolese spiker ng kabuuang 19 puntos mula sa 16 atake, dalawang blocks at isang ace patungo sa ika-siyam na panalo sa 13 laro ng FEU para patuloy na buhayin ang pag-asa sa twice-to-beat na bentahe papasok ng Final Four.

“Satisfied and happy kasi nakuha namin iyung panalo,” wika ni Lady Tamaraws head coach Manolo Refugia. “Nakaka-boost talaga ng morale iyung nanalo kami against sa UST so nag-level up iyung mindset namin, so iyung preparation namin nagiging maganda.”

Nagawa ring sumandal ng Lady Tamaraws sa magandang blockings sa kabuuang 12 at maraming pagkakamali ng Lady Maroons na gumawa ng 34 errors upang matakasan ang panalo, higit na ang ginawang paghahabol ng UP sa fourth set at pagkuha ng panalo sa second.

Bukod kay Bakanke ay humataw rin ng doble pigura si spiker Chenie Tagaod sa 13 puntos mula sa 11 atake at tig-isang block at ace, habang may tigsi-siyam na puntos sina Jean Asis, Mitzi Panangin at Alyzza Devosora. Namahagi rin ng mahusay na distribusyon sa opensa si ace playmaker Tin Ubaldo sa 19 excellent sets, gayundin ang depensa nina Margaret Encarnacion at Gretchel Petallo na may 31 at 22 excellent digs.

Napurnada naman ang ibinuhos sa opensa ng apat na manlalaro ng Lady Maroons na sina Steph Bustrillo sa 16 points mula sa 14 atake na sinundan nina last season Best Middle Blocker Nina Ytang sa 15 points, Jewel Encarnacion sa 13 at Irah Jaboneta sa 10.

Tatapusin ng Lady Tamarawa ang huling laro nito kontra sa mabagsik na National University (NU) Lady Bulldogs sa darating na Miyerkoles, habang hahanapin ng Lady Maroons ang ikalawang panalo pagharap sa University of the East (UE) Lady Warriors sa susunod na Linggo. (Gerard Arce)