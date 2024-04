Nais ni Pangasinan Rep. Mark Cojuangco na paimbestigahan sa Kamara de Representantes ang tila pananabotahe ng Department of Energy (DOE) sa development ng nuclear power sa bansa.

Sinabi ni Cojuangco na kaya ng Pilipinas na makagawa ng 16,000 megawatts mula sa nuclear power pagsapit ng 2045 pero parang pinapabagal ng DOE ang development nito.

“Parang pinapaatrasado nila ang pag-develop ng nuclear industry. Yung mga harang na ginagawa nila sa legislative process, yung pagtutol nila sa pagbukas ng IGA (Intergovernmental Agreement) kasama yung mga nuclear vendor country,” paglalahad ng kongresista sa interview ng Politiko_Ph nitong Sabado.

Aniya, walang pinasok na kasunduan ang DOE sa mga bansang nagbebenta ng mga equipment para sa nuclear energy tulad ng Japan, South Korea at iba pa kaya mahihirapan ang Pilipinas sakaling gumamit ng nuclear energy.

“Disempowered ang private sector sa pakipagnegosasyon sa mga vendor galing sa bansang ito dahil wala po tayong agreement,” paliwanag ni Cojuangco.

“Baka sinasabotahe ito sa loob ng DOE dahil baka may pinoprotektahang interes ng iba. Eh dapat usisain natin iyan,” giit ng kongresista.

Naniniwala rin si Cojuangco na puwede pang gamitin ang Bataan Nuclear Power Plant dahil maituturing itong bago pa kumpara sa mga planta sa Estados Unidos.

“Yes po kasi never po yan nagamit kaya bago po yan,” ayon kay Cojuangco. “Sino bang eksperto ang nagsasabing luma na yung planta natin, brand new po ang planta natin? Ang planta po binibilang ang edad mula sa unang araw pagkatapos niyang makomisyon hindi pa po nakomisyon ang ating nuclear power plant technically ang ating nuclear plant ay under delayed construction,” paliwanag pa nito.

Tiniyak ni Cojuangco na kung mayrong nuclear power ang Pilipinas, hindi mararanasan ang mga red at yellow alert sa suplay ng kuryente kapag nag-forced outage ang mga power plant sa bansa.