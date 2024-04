Dumistansiya ang liderato ng Partido Demokratiko Pilipino (PDP) sa mga banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., lalo na ang hamon na sumabak ito sa drug test upang mapatunayan na hindi ito gumagamit ng ilegal na droga.

Ayon kay Palawan Rep. Jose Alvarez, presidente ng PDP, malaya si dating Pangulong Duterte na maghayag ng kanyang saloobin laban kay Pangulong Marcos pero hindi niya maaaring obligahin ang mga miyembro ng partido na suportahan o gayahin ang kanyang panawagan.

“Our party chairman right now being a former president can say anything he wants but us in the party hierarchy, we are consolidators, we are peacemakers, we are the forefront for peace and prosperity of the nation,” diin ni Alvarez sa isang press conference sa Cebu City noong Biyernes.

“So therefore, whatever other rhetoric above us, please do not involve us,” dagdag pa niya.

Sinuportahan naman ni Cebu City Mayor Mike Rama at isa pang senador na miyembro ng PDP ang pahayag ni Alvarez.

Sa national council meeting ng partido, inaprobahan ang mosyon na alisin ang “Laban” sa PDP-Laban. Inindorso rin ng partido ang reeleksyon ng tatlong senador na kasapi ng PDP.

Ayon naman kay Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel III, dapat sinuportahan ng mga miyembro ng PDP ang posisyon ni Duterte laban kay Marcos at hindi yung iniiwan ito sa ere.

“Kinikilala nilang chairman si former president Duterte, sana magpakita sila ng party discipline at suportahan nila yung kanilang chairman,” diin ni Pimentel sa interview sa DWIZ nitong Sabado.

Binanggit din nitong matagal nang buwag ang UniTeam ni Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte at malabo na itong isalba at maibalik pa.