Dumating na sa Pilipinas nitong Biyernes, Abril 19, ang BrahMos supersonic cruise missile mula sa India.

Ang dineliber na missile ay bahagi ng $375 milyong deal na nilagdaan ng Pilipinas at India noong 2022.

Ang BrahMos Aerospace Private Limited (BAPL), isang joint venture company sa pagitan ng Defence Research and Development Organisation (DRDO) ng India, ay lumagda sa kontrata sa Pilipinas noong Enero 28, 2022 para sa pag-suplay ng Shore Based Anti-Ship Missile System.

Idineliber ang missile sakay ng eroplano ng Indian Air Force nitong Biyernes. Ito ang unang batch sa tatlong inorder ng Pilipinas sa India.

Ang pagdating ng missile ay posibleng magpainit sa sigalot ng Pilipinas at China sa West Philippine Sea.

Ang BrahMos ay isang two-stage missile na may solid propellant booster engine. Ang unang stage ng missile ay lilipad sa supersonic speed o mas mabilis kaysa sa tunog. Ang second stage naman ang maglilipad sa missile na tatlong beses na mas mabilis sa speed of sound habang nasa cruise phase.

Bilang bahagi ng kontrata, 21 personnel ng Philippine Navy ang nagsanay para sa operasyon at maintenance ng missile system sa Nagpur, India mula Enero 23 hanggang Pebrero 11, 2023. Pinagkalooban sila ng interim missile badges ni Indian Navy Chief Admiral R. Hari Kumar.