Hindi hinuli ng mga traffic enforcer ang convoy na may blinker na nagpakilalang mga taga-Armed Forces of the Philippines (AFP) at isang SUV na galing umano sa Chinese Embassy na dumaan sa EDSA Busway nitong Biyernes, Abril 19.

Sa video na kuha mula sa DZBB, dalawang magkasunod na sasakyan ang pinahinto ngunit hindi tiniketan ng mga tauhan ng Department of Transportation – Special Action and Intelligence Committee for Transportation (DOTR-SAICT). Makikita rin na wala pang plaka ang isa.

Nang sinabing taga Armed Forces of the Philippines ang convoy ay agad na itong pinadaan sa naturang busway.

Sinabi pa ng traffic enforcer na may coordination naman daw ang mga hindi hinuling sasakyan sa DOTr.

Samantala, isang lalaki namang nagpakilalang taga-Philippine Air Force (AFP) ang tiniketan.

Matatandaan na ipinagbawal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa bisa ng Administrative Order No.18 ang paggamit ng blinker, wangwang at iba pang katulad na signaling o flashing devices. (VP)