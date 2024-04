Inirekomenda ng mga doktor na mag-virtual muna ang partisipasyon ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa kanyang mga trabaho sa Senado.

Ayon kay Cavite Rep. Lani Mercado-Revilla, anim na linggong pahinga ang nirekomenda ng doktor matapos operahan ang kanyang asawa sa kanyang Achilles tendon.

“It is recommended that he work from home,” wika ng maybahay ng senador sa interview ng DWIZ.

Inaasahan ni Rep. Revilla na makakalabas na sila ng ospital ngayong Linggo upang sa bahay na lamang magpagaling.

Nais umano ng senador na makapasok sa pagbabalik ng sesyon ng Senado sa Abril 29 kung kakayanin na makalakad. Pero kung hindi kakayanin, sinabi ni Rep. Revilla na virtual muna ang pagdalo ng kanyang asawa sa sesyon at sa mga public hearing sa Senado.

“Hindi ito makakaapekto sa kanyang performance sa Senate,” pagtiyak ni Rep. Revilla.