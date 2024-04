Bentahan ng shabu sa mall parking lot, nasilat

Swak sa kulungan ang isang 35-anyos na construction worker nang maaresto sa buy bust operation at masamsaman ng tinatayang P.6 milyon halaga ng hinihinalang shabu sa isang parking area sa Bacoor City, Cavite Biyernes ng hapon.

Kasong paglabag sa Section 5, Article II ng RA 9165 ang kinakaharap ng suspek na si alyas Mohamad, ng Muslim Center.

Sa ulat, dakong alas-3:30 kamakalawa ng hapon nang magsagawa ng buy bust operation ang pinagsanib na puwersa ng Provincial Drug Enforcement Agency (PDEA) Regional Office IV-A, RSET 1 at PDEA Cavite Police Office sa ikalawang palapag na isang mall parking lot sa Brgy Molino IV, Bacoor City, Cavite na nagresulta sa pagkakaaresto sa suspek na isang High Value Individual (HVI).

Narekober sa kanya ang isang itim na backpack na naglalaman ng 100 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P680,000.00, buy bust money, National Identification card at cellphone. (Gene Adsuara)