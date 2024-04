Aby Maraño, Chery Tiggo kumikikig pa sa Final Four

Mga laro sa Martes: (PhilSports Arena)

4:00pm – Capital1 Solar vs NXLed

6:00pm – Farm Fresh vs Choco Mucho

PINAG-INIT ni Chery Tiggo team captain Abigail “Aby” Maraño ang silinyador ng mga Crossovers para blangkuhin ang Akari Chargers, 25-17, 25-20, 25-17 at lalong pasikipin ang labanan sa ituktok ng papatapos na eliminasyon ng 2024 Premier Volleyball League All-Filipino Conference sa Sta. Rosa Sports Complex sa Laguna, sa second game, Sabado.

Tinulungan ni Maraño sa kanyang 7 puntos mula sa 5 attacks, 1 block at 1 kill ang kakampi na si Ejiya Laure na may 14 pntos mula sa 9 kills, 3 blocks at 2 aces upang hatakin ang Crossovers na sumalo sa liderato bagaman inokupa nito ang pang-apat na puwesto kahit na parehas sa 8-2 kartada.

“Ang pinaka-key talaga is iyung nagwo-work kami together,” sabi ni Maraño. “Saka nag-aaral kami talagang mabuti, nag-viewing din kami para makatulong din kami sa sarili namin pati na sa coaching staff namin,” sabi pa ng dating miyembro ng national team.

“We are really thankful na very committed ang mga teammaters ko, at tulong-tulong lang kami lahat. Gusto lang din namin ipakita ang attitude na laging palaban, pero kasama din ang disiplina at character bilang professional athlete,” sabi pa ni Maraño.

Itinala din ng Crossovers ang ikaanim na sunod na panalo na bahagyang nagbigay dito ng bentahe para maangkin ang isang silya sa apat na kailangan sa semifinal round sa naghahabol dito na PLDT Home Fibr.

Ang pagwalis ng Chery Tiggo sa nakalaban na Akari ay nagbigay dito ng karagdang dalawang puntos para makuha ang kabuuang 23 na bentahe ng tatlong upang iwanan ang PLDT na may natitipon pa lamang na 20 puntos.

Tumulong din sa Crossovers sina Victonara Galang na may 9 puntos, at Mylene Paat at Czarina Grace Carandang na kapwa may tig-7 puntos. (Lito Oredo)