7 tips sa pagtitipid upang makamit ang ating mga pangarap

Juan Matipid, sa wastong paggastos, Huwaran si Asiong Aksaya, sa ganyang landas ay pumanaw na.

Luho, bisyo, at utang ay alisin, Bawat sentimo, pagyamanin, Sigla’t ginhawa, sa tamang paraan ay makakamtan.

Sinabi ng aking yumaong ina na may isang kasabihan sa Tsino na nagbibigay payo: “Ang maliit na kayamanan ay nabubuo sa pagtitipid, ang malaking kayamanan ay mula sa langit.” Totoo, maaaring yumaman sa pamamagitan ng walang sawang pagtitipid, pag-iipon, at matalinong pag-iinvest ng pera.

Narito ang 7 tips sa pagtitipid:

1. **Pagbuo ng Budget**: Lumikha ng buwang budget upang subaybayan ang iyong kita at gastusin. Maglaan ng tiyak na halaga para sa mga pangangailangan tulad ng upa, groceries, at mga bayarin, at magtakda ng limitasyon para sa mga gastusin sa hindi kailangang mga bagay.

2. **Itakda ang Target para sa Ipon**: Itakda ang target sa iyong ipon, maging ito ay 20%, 30% o 50% ng iyong kita, ito ay unang itabi, pagkatapos ay ang natitirang bahagi ng iyong kita, doon pagkasyahin ang mga gastusin.

3. **Pagbibigay-prioridad sa mga “Needs” o Pangangailangan kaysa sa “Wants” o Gusto**: Ituon ang pansin sa mga pangunahing pangangailangan bago ang luho. Itanong sa iyong sarili kung ang isang pagbili ay kailangan o hindi.

4. **”Delayed Self-Gratification”**: Ito ay isang ugali ng maraming negosyanteng Tsino sa buong mundo, ipagpaliban o isantabi ang agarang kasiyahan para sa pangmatagalang mga benepisyo, tulad ng pagtitipid o pag-iinvest ng pera, at pag-iinvest sa mahusay na edukasyon ng mga anak.

5. **Bawasan o Alisin ang mga Bisyo**: Huminto sa paninigarilyo, alak, iligal na droga o pagsusugal, dahil nasasayang ang iyong pera at enerhiya!

6. **Bawasan ang mga Utang**: Iwasan ang hindi kinakailangang utang, magbayad ng mga umiiral na utang sa pinakamaagang panahon at i-limit ang paggamit ng credit card. Umutang lang kung mag-iinvest, bibili ng tirahan, o kung para sa kalusugan at edukasyon.

7. **Simpleng Pamumuhay**: Matutong mag-enjoy sa simpleng buhay.

