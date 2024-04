Tulak timbog sa P2.7M ‘tobats’

ARESTADO ang isang regional high value individual (HIV) matapos itong makumpiskahan ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng P2. 7 milyon sa inilatag na buy-bust operation sa Ormoc City, Leyte noong Huwebes nang gabi.

Ayon kay Police Brig. General Dionisio Bartolome, Director ng Philippine National Police-Drug Enforcement Group (PDEG), dinakip ang suspek na si Benigno Jovan Perez Cañada alyas Yoyo, 39 anyos, sa Barangay South ng nasabing lungsod bandang alas-nuebe nang gabi.

Aniya, pinalibutan ito ng mga awtoridad nang makaiskor sa kanya ang isang tauhan ng PDEG Ormoc na umaktong buyer ng shabu.

Nakuha sa pag-iingat ng suspek ang nasa 400 gramo ng hinihinalang shabu na may street value na P2,720,000, boodle at buy bust money na nakalagay sa sling bag at isang timbangan.

Nasa kustodiya na ito ng Ormoc City Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Edwin Balasa)