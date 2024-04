Tatlong anak ang gusto: Enzo Pineda, Michelle Vito pinag-uusapan na ang kasal

Aminado si Enzo Pineda na pinag-uusapan na rin nila ng girlfriend niyang si Michelle Vito ang kasal, o paglagay sa tahimik.

Apat na taon na rin ang relasyon nila, at sabi nga ni Enzo, si Michelle na ang ‘the one’ para sa kanya.

Chika pa niya, nagbabago na rin ang mga goal niya sa buhay. At isa na siyempre roon ang paglagay sa tahimik.

“Me and Michelle, we do talk about it, pero as of the moment, we’re focused on our careers, business. And si Michelle may mga sariling goals pa siya na gustong i-achieve.

“Pero definitely, we’re on a good path. We’re happy na we’re going strong,” sabi ni Enzo nang makachikahan ko sa presscon ng ‘G!LU’ sa KAO Manila, sa Newport World Resorts.

Pero, ano ba ang ideal na edad sa kanya para magpakasal?

“Marrying age ko, anytime soon. Eh, 33 na ako ngayon. Of course, nasa right age na ako. Siguro mga mid o late 30s pa,” sabi ni Enzo.

Pero, ilan ba ang gusto nilang anak?

“Ako naman gusto ko ring magkaroon, pero sa tamang panahon, at oras.

“Siguro mga 2 to 3 na kids, okey na,” sabi ni Enzo.

Siyanga pala, tutok si Enzo ngayon sa pagpu-promote ng ‘G!LU’, na kung saan ay kasama nga niya sina David Licauco, Kiko Estrada, Derrick Monasterio, Teejay Marquez, Ruru Madrid, na kinunan nga sa La Union, at dinirek ni Philip King.

Sabi ni Enzo, 80% ng pelikula ay nakahubad sila, kaya siguradong mag-i-enjoy raw ang mga faney.

“Barkada movie ito ng anim na lalaki na may mga challenge at trouble sa buhay. Ako talaga, palaging topless.”

Pahinga na raw muna si Enzo sa paghuhubad, o pagpapasilip ng kung ano-ano.

“Hindi na muna! I want to explore different roles, characters. I’m very experimental as an actor, eh. Kumbaga, gusto kong magawa siya once. Ayokong magsisi someday na sana ginawa ko ito.

“At least ngayon nagta-transition na ang mga projects ko. Gusto niyo pa ba ng part 2 (ng sexy film na ginawa niya)?

“Wala namang nagbabawal sa akin. Noon kasi, I was craving for a out of the box na role. May nag-recommend sa akin na mag-audition para sa movie na `yon. At nakita ko naman ang synopsis at interesting siya.

“Very thankful ako na ako ang nakuha. Pero ngayon, personal decision ko na huwag na muna.

“Tapos na sa akin ang era na `yon, na pa-daring talaga. Hanggang doon na lang ang puwedeng ipakita,” sambit pa rin ni Enzo.

Well, abangan na lang ang mga pabortang eksena ni Enzo sa ‘G!LU’ na pangako nga niya, anim na lalaki ang madalas na hubad, at bonus pa ang mga babae na seksing-seksi rin, tulad nina Michelle Dee at Katarina Rodriguez. (Dondon Sermino)