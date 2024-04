Nag-alala ang aktres na si Rhian Ramos matapos ma-stranded sa Dubai dahil sa pagbuhos ng malakas na ulan sa United Arab Emirates at mga karatig bansa.

Sa kanyang post sa X nitong Biyernes, April 19, humingi ng tulong si Rhian sa netizens para makapag-rebook.

“Nag-share rin siya ng litrato ng mga pasaherong dagsa sa connections desk sa Dubai airport.

“Is there anyone from Emirates in Dubai that can help us??? We need to rebook please,” sey ni Rhian.

Makalipas ang halos apat na oras ay nag-update si Rhian sa kalagayan niya.

“Hallelujah thank you Lord!!!” ani Rhian.

“Grabe, super miracle `yung nangyari, so happy to be coming home so excited to shower too,” dagdag niya.

Ilan sa nag-comment ang kaibigan niyang si Michelle Dee.

“Come home SAFE please,” wika ni Michelle. (Issa Santiago)