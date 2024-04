Binabantayan ngayon ng Department of Agriculture (DA) ang pagtaas ng presyo ng karneng baboy sa mga palengke kung saan may umaabot na umano sa P400 per kilo.

“Ito iyong tinututukan natin dahil iyong presyo ng ating farmgate hindi naman ganun katas, nasa a little over P200/kg,” sabi ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa sa Bagong Pilipinas Ngayong public briefing nitong Biyernes, Abril 19.

Bagama’t nagkaroon umano ng bahagyang pagtaas sa farmgate price mula sa P198 noong nakaraang linggo, sinabi ni De Mesa na hindi naman dapat na sumirit ang retail price ng karneng baboy.

“So, kung dadagdagan natin ito ng P100, ito kasi iyong ating benchmark. So, dapat nasa mga P320, P330 which is the correct price ng ating kasim,” ayon kay De Mesa.

Batay sa Bantay Presyo ng DA noong Huwebes, Abril 18, nagkakahalaga ang kasim ng P295 hanggang P370 per kilo habang ang liempo ay nasa P340 hanggang P420 per kilo. (PNA)