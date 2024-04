Makakaasa ang gobyerno ng Pilipinas na magiging maayos ang kapakanan ng mga Pinoy nurse at iba pang overseas Filipino worker (OFW) sa New Zealand.

Ito ang tiniyak ni New Zealand Prime Minister Christopher Luxon kay Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa kanilang bilateral meeting sa Malacañang noong Huwebes ng hapon, Abril 18.

Sa isang pahayag ng Presidential Communications Office, tinalakay ng Pangulo at ni Luxon ang people-to-people cooperation para tugunan ang social security issue ng mga Pilipinong nasa New Zealand.

Nagkasundo ang dalawang lider na repasuhin ang umiiral na bilateral migrant worker arrangement, kabilang na rito ang recruitment ng mga OFW sa New Zealand.

“The two leaders agreed to strengthen cooperation regarding the welfare of migrant workers, particularly Filipino nurses,” ayon sa joint statement nina Marcos at Luxon.

Batay sa datos ng gobyerno, nasa 77,998 na mga Pilipino ang nakabase sa New Zealand.

Kinilala ni Luxon ang kontribusyon ng mga Pilipino sa kanilang ekonomiya pati na ang pagpuno ng mga OFW sa aniya’y “critical gap” ng kanilang workforce. (Aileen Taliping/Prince Golez)