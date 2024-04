Patuloy na ilapit ang serbisyo ng gobyerno sa tao!

Patuloy ang ating misyon na ilapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mga Pilipino.

Alinsunod sa Malasakit Centers Law na aking pangunahing iniakda at inisponsor noong 2019, nagbukas ng dalawa pang Malasakit Center ang gobyerno upang makatulong sa mga mahihirap na pasyente.

Noong April 12, inilunsad ang ika-162 na Malasakit Center sa First Misamis Oriental General Hospital. Noong April 17 naman, binuksan na rin ang ika-163 Malasakit Center sa Ospital ng Muntinlupa.

Ayon sa batas, ang Malasakit Centers ay one-stop shops kung saan inilagay na sa isang kwarto sa loob mismo ng kuwalipikadong pampublikong ospital ang mga ahensya na may medical assistance programs para hindi na kailangang pumunta pa sa iba’t ibang opisina ang mga nangangailangan ng tulong pampagamot.

Sa pagbubukas ng mga bagong Malasakit Centers, namahagi rin tayo ng kaunting tulong sa mga pasyente at frontliners. Binigyang-diin natin ang importansya ng pangangalaga sa kalusugan at pagsiguro na ang Pilipinong lalapit sa mga pampublikong ospital ay mabibigyan ng agarang tulong.

Samantala, bilang inyong Mr. Malasakit na walang ibang bisyo kundi magserbisyo, patuloy tayo sa paghahatid ng tulong sa mga nangangailangan.

Noong April 11, nagtungo ako sa Iloilo upang inspeksyunin ang Super Health Center sa Pototan. Isinulong natin ang Super Health Centers para ilapit ang pangunahing serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad. Sa Pototan, tumulong din tayo sa 500 displaced workers. Tumulong din tayo sa 70 na biktima ng bagyo mula sa Leganes na nakakuha rin ng emergency housing assistance mula sa NHA na ating isinulong para makabili ng materyales na pampaayos ng bahay. Noong araw ring iyon, naimbitahan tayo sa Annual National Convention ng Philippine Pharmacists Association Inc. at sa Visayas Island Congress ng Philippine Councilors League, na parehong ginanap sa Iloilo City.

Noong April 12, maliban sa pagbubukas ng Malasakit Center sa Medina, Misamis Oriental, namahagi rin tayo ng tulong para sa mga displaced workers sa bayan. Sinamahan ko si Gov. Peter Unabia sa pagpupulong ng mga magsasaka at mangingisda sa Gingoog City kung saan tiniyak ko ang aking suporta sa sektor ng agrikultura.

Dumalo rin ako sa inagurasyon ng Northeastern Misamis General Hospital sa bayan ng Villanueva kasama si Cong. Bambi Emano at nagbigay ng tulong sa mga displaced workers doon. Principal sponsor po tayo ng batas na nagsulong ng naturang hospital. Bilang Vice Chair ng Senate Finance Committee, sinuportahan ko rin ang pondo para sa pagtatayo nito. Kasunod nito, sumama rin ako sa groundbreaking ng Super Health Center sa Tagoloan.

Kinabukasan, April 13, nagpunta ako sa Bukidnon kasama ang ibang mga senador para sa kaarawan ni Senate President Migz Zubiri sa bagong stadium sa Malaybalay City. Noong umaga, nasa Impasug-ong tayo para magbigay ng dagdag na tulong tulad ng food packs sa mga mahihirap roon. Si Sen. Imee Marcos ay nandoon din upang magpamahagi ng pinansyal na tulong sa mga mahihirap.

Binisita ko rin ang Bureau of Fire Protection Region 10 sa Impasug-ong. Bilang principal author at co-sponsor ng BFP Modernization Act of 2021, suportado ko ang pagpapalakas ng kapasidad at kagamitan ng ating mga bumbero. Kaya sumama rin ako sa groundbreaking ng bagong Impasug-ong Fire Station. Dumaan din ako sa fire station sa Sumilao at ininspeksyon ang kanilang bagong fire truck na ating sinuportahan.

Ininspeksyon ko rin ang Super Health Centers sa Sumilao at Malaybalay City. Nagbigay rin tayo ng dagdag na tulong sa tig-500 displaced workers sa Sumilao at Malaybalay City.

Noong April 15, nakiisa ako sa 20th Kesong Puti Festival sa Santa Cruz, Laguna sa paanyaya nina Mayor Edgar San Luis, Gov. Ramil Hernandez at Vice Gov. Karen Agapay. Bukod sa piyesta, tumulong din tayo sa 500 katao doon na nabigyan ng pansamantalang trabaho ng gobyerno. Katuwang naman ang Cooperative Development Authority, nabigyan din ng dagdag na suporta at puhunan ang mga miyembro ng 23 na kooperatiba sa pamamagitan ng programang “Malasakit sa Kooperatiba” na ating sinusuportahan.

Matapos ito, nagtungo tayo sa Quezon City para dumalo sa Philippine Red Cross Day festivities at mass oath-taking ng youth volunteers sa paanyaya ni QC Chapter Governor Ernesto Isla. Sinundan ito ng pamamahagi ng tulong sa Brgy. Culiat, QC para sa 231 residente na naging biktima ng sunog. Nabigyan din sila ng emergency housing assistance mula NHA.

Noong April 16, nasa Pampanga tayo para tulungan ang mga miyembro ng 22 coops mula Gitnang Luzon sa pamamagitan muli ng Malasakit sa Kooperatiba ng CDA. Naging panauhin din tayo sa Catanduanes 1st Liga Provincial Congress na parehong idinaos sa Clark.

Kinumusta ko rin ang Newly Elected Barangay Officials ng Banaybanay, Davao Oriental, sa paanyaya ni Mayor Ian Larcia, kung saan namahagi rin ng suporta ang aking opisina.

Kahapon, April 17, maliban sa pagbubukas ng 163rd Malasakit Center sa Muntinlupa City, tumulong ako sa 1,000 na mga nawalan ng trabaho. Sinundan ito ng pamamahagi ng tulong sa 106 na nasunugan sa Pasay City kasama ang NHA. Nagtungo rin tayo sa Tondo, Manila para magbigay ng agarang tulong sa 673 nasunugang pamilya roon.

Sa nakaraang linggo, tinulungan din ng aking Malasakit Team ang 99 na biktima ng sunog sa Davao City; anim sa Calamba City, Laguna; at 26 sa Tacloban City, Leyte.

Nagbigay rin kami ng dagdag na tulong sa 417 recovering typhoon victims sa Calayan Island, Cagayan; at 154 sa Zamboanga City. Gayundin sa mga nasunugan noon, kabilang ang 56 sa mga bayan sa Guimaras; anim sa Miag-ao, Iloilo; 16 sa General Santos City; dalawa sa Koronadal City; tatlo sa T’boli, South Cotabato; at dalawa sa Arakan, North Cotabato. Nakatanggap din sila ng emergency housing assistance mula sa NHA.

Tinulungan din namin ang mga nawalan ng trabaho tulad ng 76 sa Parañaque City, kasama si Brgy. Capt. Jenn Quizon; 1,000 sa Iloilo City kasama si Mayor Jerry Treñas, at 178 sa Guagua, Pampanga, kasama si Mayor Anton Torres. Nabigyan din sila ng pansamantalang trabaho mula DOLE.

Natulungan din ang 180 na mahihirap sa Cateel, Davao Oriental; 1,067 sa Laur, Nueva Ecija; 100 mula sa Tagum City; 1,282 mula sa Island Garden City of Samal; 700 sa Davao City; at 389 na nasunugan sa Quezon City. Nakatanggap din sila ng hiwalay na tulong mula sa pamahalaan.

Sumuporta rin tayo sa 46 na TESDA trainees sa Iligan City; at 20 pa sa Pasig City. Nakiisa rin ang aming tanggapan sa isinagawang medical mission sa Antique, kasama si Vice Gov. Ed Denosta.

Tulad ng palagi kong payo, isang beses lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung anumang kabutihan o tulong na pwede nating gawin sa ating kapwa ay gawin na natin ngayon. Bilang inyong lingkod, magseserbisyo ako sa inyong lahat sa abot ng aking makakaya, saan mang sulok ng bansa!