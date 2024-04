Nakakaalarma

“Better to be patient than powerful; better to have self-control than to conquer a city.”

Noong nakaraang taon , nakakagulat ang pagdagsa ng mga Chinese students sa ilang unibersidad sa Tuguegarao, Cagayan.

Dapat ba tayong mabahala sa kakaibang situwasyon na ito ?

Ayon kay Fr. Ranhilio Aquino, Dean of San Beda University- Graduate School of Law and a consultant of the CSU, ang pagdagsa ng Chinese nationals “claiming to be graduate students” ay lubhang kahina-hinala.

“Marami sila and it’s really an alarming presence… What’s intriguing is how can you be a graduate student if you can’t even understand English?” sabi ni Aquino .

Dagdag pa ni Aquino ang mga students ay may bitbit pang translators nila .

“The other disturbing phenomenon is that kapag nagrerenta sila ng isang bahay or even a hotel, they rent an entire hotel. They offer to rent it for long periods like five years pero ayaw ng mga hotel owners ,” aniya .

Ayon naman kay Cagayan Governor Manuel Mamba na walang dapat ikaalarma sa ang “vibrant” Chinese community sa probinsiya kung iko-konsidera ang internationalization efforts ng mga major universities doon .

“More than a year na po ito …. Well, sa akin if you promote something and they come over, you should not be surprised,” ayon kay Mamba .

Paliwanag ng gobernador , hindi naman tama na ituring na banta sa national security ang mga Chinese students dahil bahagi ito ng programa ng mga unibersidad doon at Commission on Higher Education (CHED) .

“Parang racist tayo. ‘Wag naman po . And I respect so much the freedom ng universities natin,” ayon kay Mamba .

“Very welcoming po kasi ako. ‘Wag lang armed force ng ibang bansa . I am welcoming all the Indians, lahat po ng Chinese, Americans, Japanese, in fact, there was a time na ang daming South Koreans dito nag-aaral po ng English,” dagdag ni Mamba .

May apat na major university sa Tuguegarao City — St. Paul’s University, University of Saint Louis, University of Cagayan Valley and the Cagayan State University (CSU).

Sa huling tala, nasa 4,600 ang bilang ng Chinese students sa Tuguegarao na duda ng ilan ay bahagi ng militarya ng China .

