Susundin ng Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) ang utos ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na suspendihin muna ang panghuhuli sa mga e-bike at e-trike na dadaan sa mga national road, circumferential road at radial road sa National Capital Region (NCR).

Sinabi ni MMDA Chairman Romando Artes na ititigil na muna nila ang panghuhuli, paghatak at pagpataw ng multa sa mga e-bike, e-trike at iba pang mga light electric vehicle na dumadaan sa mga national road.

Gayunpaman, nilinaw ni Artes na bawal pa rin dumaan sa national road ang mga ganitong uri ng sasakyan.

Ipinaliwanag ni Artes na sa loob ng isang buwan ang gagawin lamang ng mga traffic enforcer ng MMDA ay magsasagawa ng information campaign sa mga nagmamaneho ng e-vehicle.

Sinabi ni Artes na sapat na ang isang buwan para mabigyan ng tamang impormasyon ang mga gumagamit ng e-bike at e-trike tungkol sa mga batas sa trapiko at mga alternatibong ruta para sa kanila.

Nauna nang ipinag-utos ni Pangulong Marcos noong Huwebes, Abril 18, na suspendihin muna ang pagpapatupad ng MMDA Regulation 24-002 Series of 2024.

Ayon kay Artes, makikipagpulong din ang MMDA sa mga traffic official ng iba’t ibang local government unit sa NCR para tukuyin ang mga alternatibong ruta sa Metro Manila kung saan puwedeng dumaan ang mga e-vehicle.

Magsusumite rin aniya sila ng mga rekomendasyon sa Malacañang pagkatapos ng “grace period” na ibinigay ng Pangulo sa mga e-vehicle owner.

Bukod sa mga e-vehicle, kasama rin sa pinagbawalang dumaan sa mga national road, circumferential road at radial road ang mga tricycle, pedicab, push cart at kuliglig. May P2,500 multa sa mga mahuhuling pasaway. (Beth Julian/PNA)