Mga solo parent libreng may sakay sa MRT, LRT ngayong Sabado

MAGBIBIGAY ng libreng sakay ang pamunuan ng Metro Rail Transit Line 3 (MRT-3) at Light Rail Transit Line 2 (LRT-2) para sa mga single parent ngayong Sabado, Abril 20, kasabay ng pagdiriwang ng Solo Parents’ Day.

Sa inilabas na anunsyo ng Department of Transportation (DOTr), ipapatupad ang libreng sakay sa MRT-3 at LRT-2 simula alas-siyete nang umaga hanggang alas-nuebe nang umaga at alas-singko nang hapon hanggang alas-siyete nang gabi.

Ayon kay Transportation Assistant Secretary for Railways at MRT-3 Officer-in-Charge Jorjette Aquino, malaking bagay ang libreng sakay sa mga solo parent dahil batid nila ang sakripisyo ng mga ito para sa pamilya.

“Hangad po namin na sa aming libreng sakay ay mapasaya namin sila sa kanilang espesyal na araw. Sana po ay maipadama namin sa lahat ng solo parent ang aming paghanga at pagpapahalaga sa kanilang mga sakripisyo,” ayon kay Aquino.

Aniya, ipakita lang ang solo parent ID sa mga papasukang istasyon para makakuha ng libreng ticket. (Vick Aquino)