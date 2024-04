Aminado si First Lady Liza Araneta-Marcos na nagalit siya sa isyu na sangkot umano sa sibuyas smuggling ang kanyang kapatid na si Martin at ang business partner nitong si China-Philippines United Enterprises president Michael Ma.

Aniya, masama ang loob niya nang akusahan ni dating Special Envoy to China Ramon Tulfo sina Martin at Ma na kinokontrol ang suplay ng sibuyas sa bansa kung kaya’t sumirit ang presyo nito sa merkado.

“Siyempre nagalit ako. Sabi ko, Bong (Pangulong Ferdinand Marcos Jr.), do you really believe that? Kasi my brother and Michael, they are so rich. I mean, they basically bankrolled our election. If they are doing that there, why will they need the money, ‘di ba?” ayon kay FL Liza sa panayam ng broadcaster.

“And, our CSR na nga, every quarter, we give 1 million dollars of onions, eggplants, sardinas, to the poor, ‘di ba. We give it to the poor. That’s why, why will you smuggle that? I mean, if you smuggle it ‘di ba the price will go down, not up? Eh tumataas `yung presyo,” dagdag pa ng Unang Ginang. (Prince Golez)