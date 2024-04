Marie Judiel Nitura, Gia Maquilang tambalan sa Letran laban sa JRU

Mga laro Sabado: (FilOil EcoOil Arena)

Mga laro ngayon sa Filoil EcoOil Arena

7:00am – UPHSD vs LPU (men)

9:00am – UPHSD vs LPU (women)

2:00pm – EAC vs Mapua (women)

5:30pm – EAC vs Mapua (men)

IPINAGPAPATULOY ng Letran ang tila Cinderella nitong kasaysayan matapos angkinin ang ikaapat na sunod na panalo sa pagbigo sa Jose Rizal University, 25-16, 25-19, 25-19, Biyernes at isang puwesto sa tuktok kasama ang powerhouse College of St. Benilde sa NCAA Season 99 women’s volleyball competition sa FilOil EcoOil Arena.

Ang power-hitting duo nina Marie Judiel Nitura at Gia Maquilang ang mga naging taga-atake ng Lady Knights nang ang dalawa ay nagpakawala ng 16 at 15 puntos, ayon sa pagkakasunod, habang sila ay nanatiling walang talo at hindi nadudungisan sa apat nitong simula.

Ngunit alam ni Letran coach Oliver Almadro na mas magiging mahirap ang mga laro.

“I’m really happy nandito kami ngayon, but the job is not yet done and the NCAA is still far from over,” sabi lamang ni Almadro. “I guess naka-buwelo lang ng konti but we have to continue working hard and we need to seek to improve.”

Ang panalo ay nagbigay sa kanila ng kumpiyansa sa pagpasok sa isang inaabangang showdown na may pantay na walang talo at three-peat seeking CSB, na nasa pagtatala ng 33 sunod na panalo na itinayo may apat na taon na ang nakakaraan.

“We have to taper our expectations dahil palakas nang palakas ang kalaban, dito kami mate-test,” sabi pa nito.

Nahulog naman ang Lady Bombers sa 1-3. (Lito Oredo)