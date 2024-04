Nagdeklara ng red alert ang National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) sa Luzon at Visayas grid nitong Biyernes, Abril 19.

Pangatlong beses nang nangyari ito ngayong linggo.

Itinataas ang red alert kapag kulang ang suplay ng kuryente sa pangangailangan at yellow alert naman ang tawag kung manipis ang reserba at may panganib na matuloy sa red alert.

Hindi pa rin umaandar ang 19 na planta na naka-forced outage at tatlo naman ang lumiit ang produksyon ng kuryente kaya nasa 2,284.3 megawatts ang suplay ng kuryente na nawala sa Luzon grid.

Sabi ng NGCP, nasa 13,594 MW lamang ang available na kuryente at ang peak demand naman ay 2,284.3 MW.

Sumunod na idineklara ng NGCP na red alert ang Visayas grid.

“The Visayas grid was upgraded to red alert status due to higher forecasted demand in Visayas and Mindanao, resulting in less power shared by Mindanao through the Mindanao-Visayas Interconnection,” sabi ng NGCP.

Ayon sa NGC, 18 power plant ang naka-forced outage habang 10 iba pa ang maliit ang produksyon ng kuryente kaya nasa 757.7 MW ang nawala sa Visayas grid. (Eileen Mencias)