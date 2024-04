Itinanggi ni First Lady Liza Araneta-Marcos na nakikialam siya sa mga itinalagang opisyal ng gobyerno, partikular sa executive branch.

Sinabi ng Unang Ginang na hindi siya nakikialam sa mga hinihirang sa gobyerno dahil hindi naman siya politiko.

Bukod dito, hindi aniya siya matandain sa mga pangalan ng mga taong ipinapakilala sa kanya kaya siya tinawag ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na “ambassador of bad will”.

“Dahan-dahan sila. If I’m in charge, lahat sila patay. Ako pa?” wika ng Unang Ginang.

Sinagot din niya ang Bintang na may kinalaman umano siya sa suspension order ng Malacañang laban kay Davao del Norte Governor Edwin Jubahib at iginiit na hindi niya kilala ang opisyal.

Kinontra rin ng Unang Ginang ang pahayag ng kanilang mga kritiko na sunod-sunuran sa kanya si Pangulong Marcos.

Ang Pangulo aniya ang nasusunod sa mga mahahalagang desisyon sa kanilang pamilya.

Inamin din niya na nasasaktan siya kapag tinatawag na “under” ang kanyang kabiyak pero kalaunan ay hindi na niya masyadong iniintindi ang mga kritiko.

Nakikita aniya ng mga miyembro ng gabinete at ibang mga opisyal ng gobyerno na hindi siya nakikialam sa trabaho ng Pangulo at minsan lamang siya sumilip sa opisina nito at itinataon pa na wala ang Pangulo.

Madalas umano siya pumunta o bumisita sa Malacañang.

“Hanggang saan lang pinakikialamanan niyo sa Malacañang?” tanong ng host na si Anthony Taberna sa “Tune In Kay Tunying”.

“I go there once a week I try,” sagot ng Unang Ginang.

Kapag bumibisita umano siya sa Malacañang, ang trabaho niya lang ay mag-ayos ng kuwarto.

“My role is to fix one room a week,” aniya pa. (Aileen Taliping/Prince Golez)