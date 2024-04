Kasama rin si Jhong: Vice Ganda ni-reveal na ang collab kay Direk Jun Lana

Finally, tuloy na tuloy na ang pagsasama nina Vice Ganda at Direk Jun Lana sa isang pelikula.

Kanina nga sa programang ‘It’s Showtime’ ay pormal na ring inanunsyo ang pelikulang una nilang pagsasamahan kasabay nang pag-reveal ng title nito na ‘And the Breadwinner is…’

Ipu-produce ng Star Cinema at The IdeaFirst Company, na production company nina Direk Jun at Perci Intalan, ang nasabing pelikula.

Ayon kay Vice, excited siyang makita ang kalalabasan ng pagsasama nila dahil gandang-ganda raw siya sa mga pelikula ni Direk Jun gaya ng ‘Becky and Badette’, ‘About Us But Not About Us’, and ‘Barber’s Tales’.

Inanunsyo rin ng Unkabogable Phenomenal Superstar na makakasama sa pelikula ang co-host niya sa Kapamilya noontime show na si Jhong Hilario, na nagbabalik acting.

Ayon pa kay Meme Vice, ngayong taon mapapanood ang kanyang comeback film at sinisigurado niyang isang movie event ito para naman maging sulit ang pagpunta ng mga tao sa mga sinehan.

Hula naman ng ilan ay isasali ito sa 50th edition ng Metro Manila Film Festival kung saan madalas ipalabas ang mga pelikula ni Meme Vice.

Ang pelikulang ‘Partners in Crime’ na pinalabas noong 2022 last time napanood sa big screen si Vice kaya marami na ang excited sa collab nila ni Direk Jun.

Exciting!