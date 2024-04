Karera Tips Ni JP Gonzales

Abril 20, 2024 – Sabado Metro Manila Turf Club – Tanauan City, Batangas.

R01 – 1 Laughing Tiger, 4 Double Strike, 5 Loyal Pal

R02 – 2 Creation Of Adam, 1 Rock Hard Nine, 4 American Ford, 3 Service Deluxe

R03 – 1 Tough Feeling, 2 Tool Of Choice, 5 Ayuda, 6 Oradas Gray

R04 – 1 Smarty Jas, 5 Sinag, 6 Rise Up, 3 Raind And Thunder,

R05 – 6 The Price Is Right, 2 Queen Gabi, 5 High Society, 4 Matikas

R06 – 2 Moment Of Truth, 6 Performance Gear/Mythic Layla, 3 Grand Laughter, 1 Wallop

R07 – 9 Sun Moon Lake, 3 Double Happiness, 2 Copy Cat, 4 Mooney Money Man

Solo Pick: Creation Of Adam

Longshot: Tough Feeling