Joey de Leon nilinaw na hindi ‘It’s Showtime’ ang inaaway

Dalawang oras bago umere ang ‘Eat Bulaga’ nitong Biyernes ay ginamit ni Joey de Leon ang kanyang Instagram account para magpaliwanag sa mga binanggit niya noong Miyerkoles sa kanilang noontime show.

“Ito’y para lang matapos ‘yung mga usap-usapan,” panimula ni Henyo Master sa kanyang IG reel.

Sabi pa ni Joey, “Unang-una, hindi namin kaaway ang ‘It’s Showtime’, ‘yung ‘Showtime’ matagal na naming kapitbahay ‘yon . Hindi rin nila kami tinitira, hindi namin sila tinitira.

“Ang pinapatungkulan namin ni Tito (Sotto) noong nagalit kami sa ‘Eat Bulaga’ eh ‘yung mga nagpo-post sa social media, ‘yung mga nagpo-programa. Kaya hinamon ko, 15 years kung tatagal ‘yung mga nagpo-post na ‘yon. Hindi iyon ‘Showtime’!”

Binati pa ni Joey ng happy 15th anniversary ang Kapamilya noontime show.

“Happy Anniversary Showtime! 15 years na nga ang Showtime bakit ko hahahumin yon. Mahal namin ang Showtime dahil kasabayan namin, dadalawa na lang kami. Huwag nyo kaming pagsabungin. Magkakaibigan po kami.”

Ilang ulit binanggit ni Henyo Master Joey, na hindi nga ang ‘It’s Showtime’ ang pinaparinggan nila ni dating Senate President Tito Sotto sa ‘Gimme 5: Laro ng mga Henyo’ segment nila.

Sinigurado rin ng comedian-host na gagawin pa rin daw niya ‘yunh sinabi niyang luluhod siya kapag naka-15 years ang mga tsismosong may programa sa social media at mga nagpapakalat ng fake news sa online world.

Napilitang magsalita si Joey para hindi na raw humaba pa ang usapan. Marami na rin kasi ang nakikisawsaw sa issue at pinag-aaway ang dalawang noontime shows.

Shinare rin ni Joey sa mga kababayan natin ang karangalan na nakamit ng ‘EB’ bilang isa sa Top 5 Longest Running show in the world.

Sinang-ayunan naman ng mga netizen ang sinabi ni Dabarkads Joey sa kanyang IG reel.

Halos iisa ang komento na mababasa sa nasabing post. Malabo raw na ‘It’s Showtime’ ang tinalakan nina Henyo Master at Tito Sen dahil wala naman daw sinasabi ang kampo ng Madlang People noontime show laban sa ‘EB’.

And speaking of ‘Eat Bulaga’, ngayong Sabado na magaganap ang advance birthday celebration ni Vic Sotto at mas marami raw silang surprise guests na dapat abangan.

Last Saturday, sa warm up birthday celebration ni Bossing sa ‘EB’ ay lumabas si Ice Seguerra bilang Aiza kung saan nakasuot ito ng red dress with matching wig at makeup. Mas bongga raw dito ang mga magaganap ngayong Sabado sa TV5 studio

‘Yun na!