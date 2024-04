Jimmy Butler sapol ng injury sa tuhod

KUMPIRMADO, out si Jimmy Butler sa finale ng play-in tournament sa East.

Hindi makakalaro si Butler kapag ini-host ng Miami ang Chicago ngayong Sabado (Biyernes sa Amerika).

May knee injury ang Heat star, nakuha sa first quarter ng unang play-in game kontra Philadelphia nitong Miyerkoles.

Ilang linggo raw mawawala si Butler, kaya kuwestiyonable rin siya sa postseason sakaling umusad sa playoffs ang Miami.

Seselyuhan ng Heat-Bulls winner ang No. 8 seed sa East, toka sa first round ang NBA-best Boston Celtics.

Sa resulta ng MRI exam, may sprained MCL ligament sa kanang tuhod si Butler. Mula apat na linggo ang recovery sa injury.

“We will do this the hard way,” deklarasyon ni coach Erik Spoelstra.

Tinapos pa rin ni Butler ang 105-104 loss sa 76ers, nagsumite ng 19 points, 4 rebounds, 5 assists, 5 steals sa loob ng 40 minutes.

Sila Bam Adebayo, Tyler Herro, Jaime Jaquez, Jr., Kevin Love at Nikola Jovic ang magiging pamato ng Miami.

Sa likod ng 42 points ni Coby White, pinag-impake ng Bulls ang Hawks 131-115 sa isa pang play-in game. Nakapag-deliver din sina Nikola Vucevic (24 points, 12 rebounds), DeMar DeRozan (22 points), Ayo Dosunmu (19). (Vladi Eduarte)