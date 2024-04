Inatasan ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang mga bagong opisyal na nagtapos sa Philippine National Police Academy (PNPA) na gamitin ang teknolohiya sa paglaban sa krimen at pagsisilbi sa mamamayan.

Ito ang marching order ng Pangulo sa mga nagtapos sa PNPA nitong Biyernes, Abril 19, sa Camp Gen. Mariano Castañeda sa Silang, Cavite kung saan siya ang naging panauhing pandangal.

Sinabi ng Pangulo na gamitin ang teknolohiya sa paglaban sa cybercrime subalit hindi pa rin dapat kalimutan ang unang mga nakagawian na paglaban sa mga krimen sa lansangan.

“I ask you to embrace smart policing, fire prevention, and penology. There is still no substitute for pounding the streets. When it comes to assuring the people, analog will always beat digital,” wika ng Pangulo.

Sinabi ng Pangulo na ang paglaban sa mga krimen ngayon ay ginagamitan ng gadget at war rooms gayundin ng makalumang paraan laban sa mga masasamang loob.

Binilinan din niya ang mga bagong PNPA graduate na unahin ang pagsisilbi sa bansa bago ang sarili at dalhin sa kanilang pagseserbisyo ang mga natutunan sa loob ng akademya.

“Taumbayan bago ang sarili. `Yan din ang mithiin ng Bagong Pilipinas, Isang lipunang patas. Isang bayang bawat mamamayan ay ligtas,” wika ng Pangulo. (Aileen Taliping/Prince Golez)