Eya Laure, Chery Tiggo pilit sisingit sa Final 4

Standings W L

Creamline 8 2

Choco Mucho 8 2

Petro Gazz 7 2

PLDT 7 2

Chery Tiggo 7 2

Cignal HD 5 4

Akari Chargers 4 5

NXLed 3 6

Galeries Tower 3 6

Farm Fresh 3 7

Capital1 1 8

Strong Group 0 10

Mga laro Sabado: (Sta. Rosa Complex)

2:00pm – Petro Gazz vs Galeries Tower

4:00pm – Chery Tiggo vs Akari

6:00pm – PLDT vs Cignal

TATLONG koponan na binubuo ng Chery Tiggo at Petro Gazz ang nakatuon na makuha ang krusyal na tagumpay laban sa mga natanggal na kalaban, habang pilit iiwas ang PLDT mahila sa kabiguan laban sa back-to-the-wall Cignal sa krusyal na weekend triplebill ngayong Sabado sa Premier Volleyball League All-Filipino Conference sa Sta. Rosa Sports Complex sa Laguna.

Apat na playdates na lamang ang natitira sa preliminaries subalit walang kasiguraduhan ang papasok sa semifinal sa limang koponan na Choco Mucho (8-2), Creamline (8-2), Chery Tiggo (7-2), Petro Gazz (7-2) at PLDT (7-2) na lahat ay nakikipagtalo para sa hinahangad na apat na silya sa susunod na labanan.

Kaya naman importante kay Brroke Ann Van Sickle at Petro Gazz makamit ang panalo kontra sa Galeries Tower sa ganap na alas-2 ng hapon, gayundin kay Eya Laure at Chery Tiggo na makakatapat ang naalis sa kontensiyon na Akari Chargers sa alas-4 para patatagin ang kanilang tsansa sa kailangang apat na puwesto.

Tanging ang ikatlo at huling salpukan sa ganap na alas-6 ng gabi sa pagitan ng magkapatid na PLDT at Cignal ang matindi ang halaga lalo na sa HD Spkers na bitbit ang 5-4 karta at maliit ang tsansa makaagaw ng upuan sa semis at umaasa ma matalo ang limang koponan sa kanilang natitirang dalawang laro.

Kailangan din ng Cignal na walisin ang mga laban nito upang makuha ang mataaas na puntos sakaling magkatabla kung saan susundin ang sistema ng rankings na siyang tutukoy sa papasok sa semis.

Una nang pinigil ng defending champion Creamline ang kapatid na Choco Mucho sa straight-set nitong Huwebes, na nagbigay dito sa tuktok na puwesto dahil sa ranking points at panatilihing bukas ang karera patungo sa semis.

Kaya naman ang Petro Gazz at Chery Tiggo ay nakatutok sa pares ng dominanteng paglalaro sa Galeries Tower at Akari, upang matipon ang kailangang puntos bago matapos ang eliminasyon sa season-opening conference ng liga na inorganisa ng Sports Vision.

Bagaman wala na sa semis race ang Highrisers at Chargers, nagawa nila pahusayin ang kampanya sa pagwawagi sa huling laro at posibleng gampanan ang papel na mga spoiler. (Lito Oredo)