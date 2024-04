Donny, Belle sad sa pagtatapos ng serye

Obvious na ang sadness sa magka-love team na Donny Pangilinan, Belle Mariano sa nalalapit na pagtatapos ng serye nilang ‘Can’t Buy Me Love’ na napapanood sa Netflix, TV5, A2Z, iWantTFC, TFC, at iba pang plastforms ng ABS-CBN Studios.

Kahit naman noong finale presscon nila ay parehong emotional sina Donny, Belle.

At sa Instagram story nga ni Donny, shinare niya ang picture nila ni Belle na nasa ilalim ng isang bridge sa may Binondo, Manila.

Si Belle naman, may pa-tribute na sa kanyang Tiu ‘siblings’. Dalawang group pictures nga nila ng kanyang mga ‘kapatid’ ang pinost niya.

At sa taping nila noong isang araw, nagpa-donut din si Belle.

May food truck nga ng donut brand na ine-endorse ni Belle sa taping locatIon nila.

Lahat ng co-stars ni Belle na kasama sa location na iyon ay natuwa at si Ruffa Gutierrez nga ay pinost pa sa IG story niya ang pasabog daw ng super sweet na ka-love team ni Donny.

Oo nga pala, hanggang next week pa ang taping ng DonBelle serye. May schedule pa sila hanggang sa Monday, pero hindi raw sure kung may dagdag na taping days pa, ha!

Pero siyempre, marami rin silang nakatakdang TV guestings. May ‘ASAP Natin ‘To’ rin sila para i-promote ang finale week nila sa free TV na mula May 6-10.

Bale ang co-stars nila sa ‘Can’t Buy Me Love’ ang mas mami-miss ng DonBelle dahil madalas pa rin namang magkikita ang dalawa.

Ang tsika nga kasi ay may pelikula silang sisimulan, ha!

So bongga! (Jun Lalin)