Creation of Adam liyamado sa 3YO

KIKILATISIN ng mga karerista si Creation Of Adam pagsalang nito sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na ilalarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas ngayong Sabado.

Rerendahan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) – Jockey of the Year awardee Patty Ramos Dilema, makakatagisan ng bilis ni Creation Of Adam ang anim pang batang kabayo sa distansiyang 1,400 metro.

Nakalaan ang P22,000 added prize, ang ibang kalahok ay sina Rock Hard Nine, Service De Luxe, American Ford, Bread N Butter, Tawi Tawi Island at Mink Coat.

Posibleng maging hadlang kay Creation Of Adam sa inaasam na panalo ay sina Rock Hard Nine at Service De Luxe.

“Mahusay na kabayo sina Rock Hard Nine at Service De Luxe kaya posible nilang masilat si Creation Of Adam,” saad ni Lorenzo Ramos, veteran karerista.

Tatanggap ang breeder ng mananalong kabayo ng P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod.

Pakakawalan ang nabanggit na karera sa Race 2 kung saan ay suportado ito ng Philippine Racing Commission.

Samantala, pitong races ang ilalarga ng Metro Manila Turf Club, Inc. (MMTCI). (Elech Dawa)