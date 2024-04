Bella Belen lampake sa masakit na likod

Standings W L

*NU 10 2

*DLSU 10 2

*UST 10 2

*FEU 8 4

Ateneo 4 8

Adu 3 8

UE 2 9

UP 1 11

*Final Four

Mga laro Sabado:

(PhilSports Arena)

2:00pm – FEU vs UP

4:00pm – Adamson vs NU

HINDI magiging balakid para kay first league Rookie-MVP Mhicaela “Bella” Belen ang iniindang sakit sa katawan sa kagustuhang mapanatili ang paghawak sa liderato dulot ng matibay na five-game winning streak na susubukan pang pahabain ng National University (NU) Lady Bulldogs kontra Adamson University (AdU) Lady Falcons sa 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa PhilSports Arena sa Pasig City.

Kumana ng double-double ang 5-foot-7 outside hitter para bawian ang reigning champions na De La Salle University (DLSU) Lady Spikers upang tapusin ang five-game losing skid sa koponan sapol noong nagdaang season.

Kumana ang 21-anyos mula Quezon City ng 14 puntos mula lahat sa atake kasama ang 14 excellent receptions at pitong excellent digs upang ilista ang 22-25, 25-23, 25-16, 25-22 panalo noong nagdaang Linggo sa SM Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Ipinagwalang-bahala ng two-time UAAP juniors MVP ang nararamdamang sakit sa likod buhat pa ng laro kontra Ateneo Blue Eagles na matagumpay ring winalis sa pamamagitan ng 25-22, 25-16, 25-15, subalit rumehistro lamang ng dalawang puntos, siyam na digs at limang receptions.

“Kaya kapag tinatanong ako ng coach ko kung masakit [likod ko], sinasabi ko lagi na hindi kasi parang feeling ko na the more na iniisip ko na masakit, the more na magiging hindrance siya sa paglalaro ko,” pahayag ni Belen na masusubukan sa main game sa alas-4 ng hapon kontra Adamson (3-8), na nais makabawi sa huling pagkatalo kontra La Salle nitong Miyerkoles.

Tatangkaing pahabain naman ng Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws ang kanilang four-game winning run upang makasilip pa ng tsansa sa mas mataas na puwesto patungong Final Four laban naman sa kulelat na University of the Philippines (UP) Lady Maroons sa alas-2.

Dalawang laro na lamang ang nalalabi para sa NU Lady Bulldogs upang mawalis ang second round na huling kakalabanin ang FEU Lady Tamaraws sa darating na Miyerkules sa main game sa alas-4.

Kasalukuyang mayroong 10-2 kartada ang Lady Bulldogs katabla ang Lady Spikers at Golden Tigresses, subalit tangan nito ang mas mataas na point system sakaling manatiling mauwi sa tablahan sa 12-2 ang marka ng tatlong koponan ay malaking ang posibilidad na makakakuha pa rin ito ng siguradong twice-to-beat na bentahe. (Gerard Arce)