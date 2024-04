Belga, Elasto Painters pipigilan ng Magnolia

Mga laro Sabado:

(Ynares Arena, Pasig)

3:00pm – Phoenix vs NLEX

(Tiaong Convention Center)

6:15pm – Rain or Shine vs Magnolia

MAGKAHIWALAY muli ang double-header ng PBA Philippine Cup ngayong Sabado.

First game ang Phoenix at NLEX ng 3pm sa Ynares Arena sa Pasig, second game ang Rain or Shine at Magnolia sa Tiaong, Quezon.

“Must-win ‘yun, for both camps,” suma ni Road Warriors coach Frankie Lim sa laro ngayon, pangalawang sunod na Saturday out-of-town game ng team niya.

Nasa No. 2 sina Robert Bolick, Anthony Semerad at NLEX sa 5-2 card, babawi mula sa 104-101 loss sa TNT sa Candon noong Abril 13.

May tsansa pang umusad sa quarters ang Fuel Masters (2-5), kailangan lang umiwas sa pang-anim na talo kaya paniguradong all-out din.

“‘Yung (Jason) Perkins, kailangan namin ma-control, pati (Javee) Mocon, (RJ) Jazul. Kailangan maikadena mga ‘yun,” dagdag ni Lim.

Sa likod nina Beau Belga, Santi Santillan, Jhonard Clarito, Adrian Nocum at Andrei Caracut, rumolyo sa limang sunod na panalo ang Elasto Painters matapos umpisahan ang torneo sa 0-4.

Matapos masilat sa Ginebra 87-77 sa Manila Clasico noong March 31, tumatlong sunod na panalo ang Hotshots tungo sa 4-2 card overall.

“Grabe ‘yung inilalaro nila ngayon, we just need to prepare hard mentally and physically because parehas naman – naglaro sila kanina, naglaro kami,” ani coach Chito Victolero pagkatapos ng 81-77 win ng Magnolia sa Blackwater noong Miyerkoles.

Parehong araw sa Ninoy Aquino Stadium, idinagdag ng Rain or Shine sa mga biktima ang NorthPort 115-105.

Bumabalik ang dating kondisyon ni Ian Sangalang, kahit injured ang shooting right hand ay solido ang laro ni Mark Barroca gayundin sina Calvin Abueva, James Laput, Jio Jalalon sa Hotshots.

Hahabulin ni Magnolia gunner Paul Lee ang 1,000th 3-pointer made ng career. Natengga sa 999 ang Angas ng Tundo, isa lang ang naipasok mula long range kontra Bossing. (Vladi Eduarte)