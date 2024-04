Beermen 6-0! Marcio Lassiter ‘sinapian’ sa 3rd

Mga laro Sabado:

(Ynares Arena, Pasig)

3:00pm – Phoenix vs NLEX

(Tiaong Convention Center)

6:15pm – Rain or Shine vs Magnolia

MABAGAL na nagsimula ang San Miguel Beer, kinailangan pa silang kilitiin ni coach Jorge Gallent sa halftime.

Pagbalik mula sa break, nagising si Marcio Lassiter para magpasabog ng 17 points at tinakbuhan ng Beermen ang Converge 112-103 sa PBA Philippine Cup sa PhilSports Arena Biyernes ng gabi.

Tinungga ng Beermen ang pang-anim na panalo sa gayunding dami ng laro para maniguro na sa quarterfinals ng tournament.

Nagawa pang umagwat ng Converge sa 34-22 sa bukana ng second quarter at 50-43 sa break, pero pagbalik ay rumatsada ng nakakalulang 51 points sa third ang SMB para agawin ang trangko 94-70 papasok ng fourth.

Limang tres tampok ang tatlong kabit ang ibinaon ni Lassiter sa period, inayudahan ng 11 ni Don Trollano.

“We started bad again just like the Terrafirma game when we had a long break,” ani Gallent. “In the first half we were kind of hesitant. Fortunately we played well in the second half then when Marcio was hitting his shots, we went up by 15.”

Scoreless sa first half, tumapos ng 19 si Lassiter at nakaipon na ng 1,193 3-pointers, kulang na lng ng isa para pantayan ang record ni James Yap na 1,194 na fourth sa all-time list.

Namuno ang 25 points, 19 rebounds ni CJ Perez sa Beer, may 19 din si Trollano lahat sa second half. Nagsumite ang maskaradong si June Mar Fajardo ng 14 points, 17 rebounds, 4 assists at 4 blocks.

Tinangkang ibalik ni Alec Stockton ang Converge pero naubusan na ng oras.

Nabaon pa lalo sa 0-8 ang FiberXers, mukhang out na sa playoffs dahil 6 wins ang karaniwang kailangan sa elims para umusad.

Nasayang ang career-high 36 points ni Compton, 14 dito sa fourth quarter. May 18 si Justin Arana. (Vladi Eduarte)