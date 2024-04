Bebot natagpuang tigok pagkatapos ng LQ sa dyowa

ISANG babae ang natagpuang patay sa loob ng kanilang bahay sa Lucban, Quezon noong Huwebes nang umaga.

Ayon sa report ng Lucban police, bandang alas-sais nang umaga nang ipagbigay-alam ni Alex Ubaña ang sinapit ng kanyang live-in partner na si Yveth Sales, 35-anyos.

Ani Ubaña, nagisnan niya na wala nang buhay si Sales sa pagkakahiga nito sa kuwarto ng kanilang bahay sa Sitio Ilaya, Barangay Abang, Lucban, Quezon.

Sa paunang pagsisiyasat ng Municipal Health Officer ng Rural Health Unit ng Lucban LGU, sinasabing natural death ang pagpanaw ng babae dahil wala namang nakitang sugat sa katawan nito.

Gayunman, hindi kumbinsido ang ina ng nasawi at naniniwala itong may foul play sa pagkamatay ng anak.

Ito’y matapos niyang matuklasan na nag-away ang magkalive-in partner noong Miyerkoles nang gabi ilang oras bago ito natagpuang patay.

Dahil dito’y hiniling ng ginang sa Scene of the Crime Operatives (SOCO) at Regional Forensic Unit na muling suriin ang bangkay ng anak para matukoy ang ikinamatay nito. (Ronilo Dagos)