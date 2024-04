Ang nagkamali at ‘di nagkamali sa pagpili

Hindi ko mapigilang matawa-sabay-iling nang marinig ang hirit ng dating spokesperson ni Pangulong Duterte na si Harry Roque.

Sabi ni Harry, “Gaya ng 31 million Filipinos, isa po ako sa nabudol noong nakalipas na taon. Tao lang naman po ako gaya n’yo kaya ako nabudol.”

Dagdag pa niya, “Ang akala ko, ang pagiging presidente, madadala sa pagkabuting tao– pagkabait ng isang tao. Binibigay ko po kay BBM na talagang napakabait niyang tao, pero hindi pala sapat ang kabaitan, dapat merong kakayahan at dapat walang bisyo.”

Sa Ingles, ang tawag dito, backhanded compliment. Kunwari may papuri– “mabait”– pero sa totoo lang ang punto ay ang pasaring. “Dapat merong kakayahan at dapat walang bisyo,” sabi ni Harry. Ang ibig niyang sabihin, “Wala kasing kakayahan at meron kasing bisyo” si Bongbong Marcos.

Hindi ko kilala nang personal si Ginoong Marcos. Hindi ko alam kung ano ang “kabaitan” na tinutukoy ni Harry. Mabait ba as in namumulot ng pusang kalye at ibinibili ito ng gatas at de latang sardinas? Mabait ba as in galante at laging sinasagot ang bill sa kainan? Mabait ba as in laging nakangiti, hindi makabasag-pinggan, tumatawa sa jokes ng kahit sino, kahit korni?

Malay. Pero malinaw sa akin, at sang-ayon ako, sa kakulangan ng kakayahan ni Ginoong Marcos. Totoong hindi siya nakatapos sa Oxford at nagparty-party lang imbes na mag-aral. Wala siyang sapat na lalim para maunawa ang mga polisiyang pang-ekonomiya. Wala siyang kakayahang unawain ang pangangailangan para sa hustisya at pambansang paghihilom kaugnay ng pang-aabusong ginawa sa rehimen ng diktador, na siya ring ama niya. Hindi rin ako bingi– gaya ng marami, naririnig ko rin ang mga ugong-ugong ukol sa “bisyo” na malang tinutukoy ni Harry sa pahayag niya.

Ang lahat ng ito, malinaw sa akin bago pa ang halalan ng 2022. In fact, alam nating lahat ‘yan. Kung alam mo na ‘yan at bumoto ka pa rin kay Bongbong Marcos, hindi ka uto-uto, hindi ka nabudol. Kalkuladong desisyon ‘yan. Hahayaan ko na lang si Harry magpaliwanag para sa sarili niya.

Pero ang alam ko: Hiindi kailangang maging abugado para ma-realize kung anong klaseng pinuno ang kailangan natin. Sang-ayon ako kay Harry na dapat wala siyang bisyo. Pinakamahalaga: Dapat matino at mahusay.

May kilala akong matino at mahusay, at ewan ko na lang kay Harry, pero ako, wala akong pagsisisi sa sinuportahan at ibinoto ko noong nakaraang halalan.

Birthday ni Atty. Leni Robredo sa darating na Martes. At bukod sa ipararating kong personal na pagbati sa araw na iyon, inihahayag ko dito: Hanggang ngayon, at magpasakailanman, proud na proud ako na ipinaglaban ko si Leni Robredo noong 2022.