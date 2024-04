Balut at beer ang inihanda ni United States Rep. Ami Bera ng California kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez at delegasyon nito.

Si Romualdez at mga miyembro ng kanyang delegasyon ay nag-courtesy call kay Bera sa opisina nito sa Capitol Hill sa Washington, D.C.

Kapwa iginiit nina Romualdez at Bera ang kahalagahan ng pagpapanatili ng katatagan, kapayapaan, at pag-unlad sa Asia-Pacific region.

“It’s an important time in the region. None of us wants conflicts. We seek cooperation but we should respect each other’s sovereignty. We stand close to each other,” sabi ni Bera.

Nagpasalamat naman ni Romualdez sa suporta ni Bera at ng kanyang distrito sa pagpapanatili ng relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos.

“Our gratitude and appreciation for your support, especially from your district as your home. We will not take that for granted. You are a true friend to the Philippines,” sabi ni Romualdez.

Umikot ang talakayan ng dalawa sa pagpapalakas ng kakayanang pangdepensa, pagpapa-unlad ng ekonomiya, at pagpapatibay ng trade relations ng dalawang bansa.

Iminungkahi ni Bera ang paggawa ang memorandum of understanding na ipadadala sa embahada ng dalawang bansa na tatawagin umanong “balut diplomacy.” (Billy Begas)