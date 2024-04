Starling Marte binanatan pang-150th home run

PINAGLAYAG ni Starling Marte ang kanyang 150th career home run para sindihan ang ratsada ng New York Mets tungo sa dambuhalang 9-1 win kontra Pittsburgh Pirates Miyerkoles ng gabi.

Sa Pittsburgh ginugol ni Marte ang first 8 seasons niya sa Major League Baseball, lumanding ang milestone two-run homer ng outfielder sa railing sa left-center field fence para sa 2-1 lead ng Mets sa third inning.

Si 35-year-old Marte lang ang active player na nakaipon ng at least 150 homers at 300 stolen bases, nangunguna sa liga ang kanyang 341 steals, nag-deliver din si Tyrone Taylor ng two-run single sa sixth, naka-homer si Harrison Bader sa sumunod na pitch para sa New York.

Tinapos ng two-run single ni Brandon Nimmo ang three-run eighth ng Mets, isang unearned run lang sa loob ng six innings ang nakalusot kay right-hander Luis Severino para kolektahin ang panalo. (Vladi Eduarte)