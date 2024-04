Ikinatuwa ng Smartmatic ang naging desisyon ng Supreme Court (SC) na ipawalang-bisa ang disqualification sa kanila ng Commission on Elections (Comelec) sa lahat ng procurement ng poll body.

Ayon kay Atty. Christian Robert Lim, malinaw ang naging mensahe ng SC sa Comelec na hindi nila palalampasin ang mga transaksiyon na hindi dumaan sa tamang proseso.

“We welcome the Supreme Court’s ruling in our favor, which res­tores justice and sends a clear message to those at the helm of Comelec that due process matters,” saad ni Lim.

“The ruling does justice to the 90% of Filipinos who support automated elections, and who believe that Smartmatic’s work since 2010 has resulted in a stronger democracy and unquestioned legi­timacy of our leaders,” dagdag ng kinatawan ng Smartmatic.

Malaki raw sana ang matitipid ng gobyerno kung hindi diniskuwalipika ng Comelec ang Smartmatic. Ang nasa­bing kompanya ay na

ging partner ng poll body sa limang automated elections simula pa noong 2010.

Diniskuwalipika ng Comelec ang Smartmatic bago simulan ang bidding sa automated counting machine na gagamitin sa 2025 elections. Dahil dito, nakor­ner ng nag-iisang bidder, ang South Korean firm Miru Systems ang halos P18 bilyong kontrata sa ACM deal.