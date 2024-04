Sayang ‘di naka-face-to-face si Kim: MMD nag-guest co-host sa ‘It’s Showtime’

Ang bongga ni Michelle Dee dahil guest co-host siya ng Kapamilya noontime show na ‘It’s Showtime’ na umeere na rin ngayon sa Channel 7 ng GMA Network.

Nitong Huwebes nga ay muling nakita sa noontime show ng Madlang People ang Miss Universe Philippines 2023 bilang guest co-host nina Vice Ganda, Vhong Navarro, Jhong Hilario, Karylle, Amy Perez, Ryan Bang, Anne Curtis, at Ogie Alcasid.

Sayang nga at hindi nagkita sina Michelle at Kim Chiu na parehong nali-link now kay Atty. Oliver Moeller.

Absent sina Kim at Anne sa show kaya si Michelle ang pansamantalang nag-pinch-hit sa kanila.

Sayang at hindi naka-face-to-face ni Michelle si Kim, ‘noh?!

Ang bongga ni Michelle ha, kahit wala pang pahinga from her trip in South Korea at Singapore, derecho agad siya sa ‘It’s Showtime’ studio.

Aminado si MMD na super nag-enjoy siya sa first guesting niya kaya wish niya na mapadalas siya sa ‘It’s Showtime’.

Nitong Huwebes nga ay kitang-kita ang pagiging at home nito sa show at game na game na nakipagkulitan kay Meme Vice.

“Secret,” at may halo pang mysterious smile ang sagot ni Michelle nang tinanong ni Jhong kung kumusta raw ang date nila ni Atty. Oliver.

Wish ng netizens na sana magsama raw ulit sa show sina Kim at MMD para patunayan sa Madlang People na wala silang alitan dahil lang kay Atty. Oliver.

Well… (Ogie N. Rodriguez)