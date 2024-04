Ryan Agoncillo, Drew Arellano nag-react sa kaguwapuhan ni Jericho Rosales

Nakakaaliw si Jericho Rosales na sa simpleng photo lang niya na medyo sinandal lang ang ulo sa pader, ang dami na agad nag-react.

Imagine, pati ang mga guwapong sina Ryan Agoncillo at Drew Arellano, nakaramdam, napa-comment talaga dahil sa kaguwapuhan ni Jericho, ha!

“’Yung napasandal ka na lang ng ulo sa pader sa sariling kapogian,” sabi ni Ryan.

“Hahahahaha! Meshu Meng!” sagot ni Echo.

“Bakit pag ako sasandal sa pader, mukha akong ipis? Ikaw, ipis of artwork. Stop making us look bad!” hirit ni Drew.

“Hahahaha! Istapette Pogs!” sagot ni Jericho.

May mga nakiusap din kay Jericho na bawas-bawasan ang kapogian, dahil ang mga asawa nga raw nila ay siya na ang crush, at hind na sila.

Hanggang ngayon nga raw ay taglay pa rin ni Echo ang title na ‘Mr. Pogi’ ng ‘Eat Bulaga’. At mukhang wala siyang balak ipasa `yon kanino man.

“Si Jericho talaga ang ultimate heartthrob, wang kupas.”

“My lodi, kahit 45 years old ka na, still guwapo pa rin.”

“The ever handsome Jericho, my favorite actor of his generation.”

“Antonio Banderas of the Philippines.”

Anyway, sobrang excited na nga ang Asia’s award-winning actor para sa kanyang TV comeback sa ABS-CBN.

Bagama’t wala pang detalye tungkol sa gagawing teleserye ni Jericho, dapat abangan ng fans ang gagampanang papel ni Jericho na siguradong tatatak sa puso ng mga manonood.

Sa panayam ng ABS-CBN News, ibinahagi ni Jericho kung bakit niya tinanggap ang naturang proyekto pagkalipas ng anim na taon mula noong bumida siya sa huli niyang teleserye.

“I’m very excited sobrang tagal ko nang ‘di nakabalik dito. It’s nice to be back here sa ABS-CBN.

“It’s a really good project. For me timing is everything. It’s the perfect project, something that is aligned sa goals ko for my career now in film, TV, and streaming. The story is good,” sabi ng Kapamilya heartthrob.

Bukod sa teleserye, sinabi rin ni Jericho na may niluluto rin siyang proyekto na kasama ang Star Cinema.

“I’m really happy with this energy now that I am back in front of the camera, announcing stuff that I’ve been working on,” sabi pa niya.

Abangan ang iba pang detalye tungkol sa TV comeback ni Jericho.

Bongga! (Dondon Sermino)