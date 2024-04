Richard Clarin sinuportahan “Night of Champions XXXII”

PERSONAL na sinaksihan at sinuportahan ni Games and Amusements Board (GAB) Chairman Atty. Richard S. Clarin ang “Night of Champions XXXII”, pa-boksing ng Elorde International Production, nitong Abril 13 sa Elorde Sports Complex sa ParaΓ±aque City.

Nakasama ni Clarin sa nasabing boxing event si Congressman Gus Tambunting.

Tampok bilang main event ang sapakan nina

Rechel Calo at Jonniel Laurente, na pinagwagian ng huli sa pamamagitan ng unanimous decision.

Nakamit ni Laurente ang bakanteng Philippine Youth Super featherweight belt.

Sa co-main event, dalawang minuto at 10 segundo sa fourth round ay tinapos na ni defending champion Archiel Villamor, Jr. sa pamamagitan ng knockout si Harry Omac.

Napanatili ni Archiel ang kanyang Philippine Boxing Federation (PBF) light flyweight crown sa kanyang panalo.

“The GAB congratulates our dedicated boxers for their undying passion for the sports. π‘΄π’‚π’ƒπ’–π’‰π’‚π’š π’‚π’π’ˆ π’‚π’•π’Šπ’π’ˆ π’Žπ’ˆπ’‚ π’ƒπ’π’Œπ’”π’Šπ’π’ˆπ’†π’“π’!” wika ni Chairman Clarin, na isinusulong pa rin ang 3XPRO advocacy na promote, professionalize at protect ang Philippine sports.

Sa undercard fight, wagi si Wesley Caga laban kay Royder Borbon via unanimous decision sa kanilang 6-round bout, samantalang pinanis ni Donald Laurejas si Monico Laurente via knockout sa round 4 ng kanilang 4-round encounter. (Abante Sports)