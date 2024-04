Reunion movie nina Sharon, Gabby fake news!

Naloka ang Mega Team ni Sharon Cuneta sa tsikang matutuloy na ang reunion movie ng Megastar at ng ex-husband niyang si Gabby Concepcion!

Nakakaloka nga naman kasi ang tsikang iyon dahil mismong ang concert sana uli nina Sharon at Gabby, ang ‘P.S. I Love You’ ay hindi nga natuloy.

So reunion movie pa ba naman ang gagawin ng ex-couple?!

Sabi ng isa sa Mega Team na nakatsikahan namin, nagtataka raw sila kung saan galing ang tsikang ‘yon.

“Bakit wala kaming alam kung may reunion movie nga sina Shawie at Gabby? Nagulat din kami nang may ganung lumabas. Saan ba galing ‘yan? Nakakaloka lang!” tsika ng aming kausap.

Nakakaloka rin daw na parang totoong-totoo ‘yung pinalabas ng iba na reunion movie dahil may direktor pang sinabi.

“Natawa kami, kasi parang lumalabas na inilihim sa amin ni Shawie. Na kami sa Mega Team ang walang kaalam-alam,” tsika pa ng aming kausap.

Fake news nga raw talaga ang reunion movie na iyon.

Kung may ganung project daw ay siguradong may big announcement.

So tigilan na ang tsikang reunion movie nina Sharon at Gabby, ha!

‘Yun na!

(Jun Lalin)