Papasukin din ang showbiz: Atty. Oliver ayaw ibuking panliligaw kay Kim Chiu

Muling napanood ng Madlang People ang Cebuano searchee ng ‘EXpecially For You’ na si Atty. Oliver Moeller sa ‘It’s Showtime’.

Napansin siya ni Vice Ganda na nasa audience at agad na nag-dialogue ang Unkabogable star na baka si Kim ang binibisita ng guwapong abogado.

Pero sey ni Oliver, “Just wanted to meet some people lang here,” at sinikreto niya kung sino ang mga taong iyon.

Ininterbyu naman siya agad ni MJ Felipe ng ABS-CBN Integrated News kung saan ay inamin niya ang plano niyang pagpasok sa showbiz.

“I am actually considering it. Partly the reason why I’m here,” sey niya.

Natanong din ni MJ ang pag-ship ng mga netizen sa kanila ni Kim Chiu dahil sa kanilang chemistry at ayon sa mga sources ng TV reporter ay may crush siya sa Chinita Princess bago pa siya sumalang sa ‘EXpecially for You’.

“I’ve always thought Kim was a pretty person, also from Cebu, so I guess I can say that.”

Tinanong din ni MJ kung nililigawan na ba niya si Kim?

Sagot niya, “I don’t think it’s fair that I speak about that without her permission. Sorry I hope you understand. Kim is pretty nice.”

Ang haba naman talaga ng buhok ni Kim na may Paulo Avelino na, may Oliver pa, ha!

(Byx Almacen)