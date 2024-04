Pinuri ng mga residente at negosyante ng Lobo sa Batangas ang Philippine National Police (PNP) at National Bureau of Investigation (NBI) sa pagsusumikap na sugpuin ang ilegal na sugal sa lugar.

Ayon kay Efren Ramirez, residente at negosyante sa lugar, lubos na nakababahala ang lumalalang isyu ng mga ilegal na aktibidad na mistulang ginawa ang komunidad na isang bayan ng sugal.

Aniya, kamakailan lamang, inaresto ng mga awtoridad ang isang dating konsehal sa bayan ng Lobo dahil sa pag-operate ng isang gambling den ng mahjong kasama ang 15 pang katao.

Kasunod nito ay may inaresto pa na 21 katao na sangkot naman sa jueteng.

Sinabi ni Ramirez na ang mga ito ay nagpapakita ng tahasang kawalan ng disiplina at paggalang sa batas, lalo na mula sa mga dapat na tinitingalang lider ng komunidad.

Nakababahala rin aniya na ang lahat ng mga ilegal na aktibidad ay nangyayari hindi malayo sa munisipyo at ng pamilihang bayan.

Nanawagan aniya silang mga residente at mga negosyante sa mga halal na lingkod-bayan na bigyang pokus ang kaligtasan at kaayusan ng bayan ng Lobo.

Dagdag pa ni Ramirez na hindi sila titigil na manawagan para sa pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, pulisya, at komunidad para mapigilan ang paglaganap ng kriminalidad lalo na ang ilegal na sugal na wala naman noon aniya sa kanilang bayan.