Mga pasahero hinanap si Chinita Princess: Paulo Avelino nag-elevator boy

Trending ngayon ang mga pictures ng pagiging elevator boy ni Paulo Avelino sa SM Megamall Fashion Hall noong Miyerkoles.

Nagulat nga ang mga utaw na namamasyal sa nasabing mall nang makita nila si Paulo na nag-a-assist sa kanila sa elevator.

Game na game naman si Paulo sa pagiging elevator boy na talagang all-smiles sa pag-assist sa mga sumasakay.

Hindi rin nagdamot ang Kapamilya actor sa mga request ng pasahero na selfie photos na kasama siya at game rin siyang sumagot sa mga naghahanap sa kanya kay Kim Chiu.

Wala siyempre si Kim dahil para sa promo ng pelikulang ‘Elevator’ ng Viva Films, Rein Entertainment, CineKo, at Studio Viva ang pagiging elevator boy ni Paulo.

Ang ganda nga ng naisip na promo ng Viva Films na isabuhay ni Paulo ang role niya sa pelikula na isang elevator boy sa Singapore.

Samantala may magaganap na advance screening ng ‘Elevator’ kung saan makaka-bond ni Paulo ang mga content creators habang next week naman ang premiere night nito at sa April 24 naman ay mapapanood na sa mga sinehan ang pelikula.

Bonggels! (Byx Almacen)